Diretor de A Morte do Demônio: A Ascensão seria perfeito para filme de Resident Evil

Um dos filmes mais sangrentos dos últimos tempos, A Morte do Demônio: A Ascensão é comandado pelo diretor Lee Cronin. Seu filme prova que ele seria perfeito para dirigir um novo longa-metragem de Resident Evil.

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Mostramos abaixo por que o diretor de A Morte do Demônio: A Ascensão seria o candidato perfeito para dirigir um filme de Resident Evil; confira!

Lee Cronin faria um ótimo Resident Evil

A Morte do Demônio: A Ascensão traz de volta o gore visceral e o body horror para as telonas, adicionando algumas imagens distintas a uma das franquias de terror mais icônicas do Cinema.

A criatura de amálgama formada por Ellie e dois de seus filhos persegue Beth e Kassie em uma sequência angustiante e tensa, banhada em sangue e velada em névoa. Os fãs de longa data da franquia reconhecerão alguns acenos a outros filmes de Evil Dead, mas os fanáticos por videogames sentirão a semelhança com Resident Evil.

O clímax do filme de Lee Cronin se desenrola como uma cena de luta de uma iteração de Resident Evil, com Beth usando tudo à sua disposição para salvar a si mesma e sua sobrinha e uma série de percalços, desde as chaves presas no elevador até a porta da garagem ficando presa.

Com o recente lançamento de Super Mario Bros: O Filme e o sucesso estrondoso de The Last Of Us, da HBO, talvez seja hora de revisitar um filme de Resident Evil com Cronin no comando.

Os desenvolvedores de Resident Evil 7 compartilharam que, para reduzir o jogo, eles se inspiraram em A Morte do Demônio.

O jogo se passa em um local apenas (a casa dos Baker) e em primeira pessoa para imergir o jogador na experiência de survival horror.

Com as duas propriedades já ligadas tematicamente e uma série animada para Resident Evil a caminho, há muito material para Cronin aproveitar para uma versão live-action do jogo.

Um dos lançamentos mais bem sucedidos da franquia recentemente foi o remake de Resident Evil 4. Este jogo, também, tem muito da fórmula Evil Dead.

A cena de abertura do jogo ainda apresenta um sacrifício, incrivelmente semelhante à sequência de abertura do revival de A Morte do Demônio de 2013.

A Morte do Demônio: A Ascensão está em exibição nos cinemas.

