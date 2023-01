Diretor de A Morte te Dá Parabéns sobre terceiro filme: “A Universal esqueceu de mim”

O diretor Christopher Landon decepcionou os fãs da franquia A Morte Te Dá Parabéns que aguardam pelo terceiro filme. Questionado pelo site /Film sobre o status de A Morte te Dá Parabéns 3, Landon disse que “nenhum movimento, infelizmente” houve para que o filme aconteça.

Segundo o diretor, A Morte Te Dá Parabéns 3 não seguiu adiante por conta do faturamento abaixo do esperado do segundo filme. “Houve um pequeno momento em que realmente senti que tinha a atenção da Universal [estúdio], mas eles se esqueceram de mim”, disse o diretor.

“Eu acho que é muito difícil para eles, e estou sendo muito direto e honesto, pois o primeiro filme foi muito bem-sucedido, rendeu muito dinheiro. Foi bem recebido. E a sequência não foi. A sequência é amada por quem a assistiu, mas não rendeu muito dinheiro e não foi um sucesso para eles. Portanto, é muito difícil motivá-los a fazer um terceiro filme quando o último simplesmente não funcionou. Essas são as duras economias do negócio”. finalizou.

No entanto, existe a possibilidade de A Morte Te Dá Parabéns 3 ser produzida e lançada no Peacock, o serviço de streaming da Universal:

“Não sei o que seria necessário [para isso acontecer], disse Christopher Landon. “Houve conversas por um minuto que talvez seria uma coisa feita pelo Peacock. Talvez. Talvez um dia. A beleza disso é que minha ideia, toda a ideia para o terceiro filme, não depende de nenhum tipo de janela ou período específico. Então, eu poderia fazer isso a qualquer momento, mas quero dizer, com o passar dos anos, sinto que nossas chances estão diminuindo”, finalizou o diretor.

Mais sobre A Morte Te Dá Parabéns

A Morte Te Dá Parabéns (Happy Death Day) é um famoso filme de terror lançado em 2017. A direção é de Christopher B. Landon, que também assina o roteiro ao lado de Scott Lobdell.

No filme, a estudante universitária Tree Gelbman maltrata as pessoas e não parece estar muito disposta a atender as ligações do pai no seu aniversário. No fim do mesmo dia, no entanto, ela é brutalmente assassinada por um mascarado. Acontece que ela sobrevive, ou melhor, acorda no mesmo e fatídico dia, em uma espécie de looping macabro que termina sempre com a morte da garota. Reviver este dia dá a Tree a chance de investigar quem é o seu assassino.

O elenco conta com nomes como Jessica Rothe, Isarl Broussard, Ruby Modine e Rachel Matthews.

O sucesso do longa slasher foi tanto que, em 2017, foi lançada a continuação A Morte Te Dá Parabéns 2 (Happy Death Day 2U).

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix