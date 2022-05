Diretor de A Mosca acha que público vai abandonar estreia de seu novo terror

David Cronenberg retorna ao ‘body horror’ (terror caracterizado por alterações no corpo) com Crimes of the Future (Crimes do Futuro em tradução livre). Ele espera que as pessoas saiam da sala do cinema nos primeiros cinco minutos.

‎O diretor de A Mosca claramente não poupou socos no estômago em seu novo filme e falando ao ‎‎Indiewire‎‎, Cronenberg discutiu a iminente estreia do filme em Cannes.

‎”Eu espero ver pessoas abandonando a sala do cinema em Cannes, e isso é uma coisa muito especial. Há algumas cenas muito fortes. Quero dizer, tenho certeza que teremos desistências nos primeiros cinco minutos do filme”.

‎”Algumas pessoas que viram o filme disseram que acham que os últimos 20 minutos serão muito difíceis para as pessoas, e que haverá muitos abandonos. Um cara disse que quase teve uma crise de pânico. As pessoas sempre saem da sala antecipadamente em Cannes, e os assentos notoriamente fazem barulho conforme você se levanta, porque os assentos dobram para trás e batem na parte de trás do assento. Então, você ouve clack, clack, clack”.‎

Viggo Mortensen em mais uma parceria com David Cronenberg

Mais sobre Crimes of the Future

Curiosamente, Crimes of the Future leva o mesmo título de um filme de 1970 de Cronenberg, mas não parece se tratar de um remake.

Além de A Mosca, o diretor é conhecido por Marcas da Violência, Senhores do Crime e Um Método Perigoso, filmes nos quais ele trabalhou com Viggo Mortensen, o Aragorn de O Senhor dos Anéis, que também está em Crimes of the Future.

Essa também não é a primeira vez que Cronenberg trabalha com uma estrela de Crepúsculo. Robert Pattinson protagonizou Mapas Para as Estrelas e agora Kristen Stewart está na nova ficção científica.

Crimes of the Future será lançado em junho, depois de ser exibido em Cannes, em maio.