Diretor de Avatar 2 esnoba efeitos de Vingadores: “Nem chegam perto”

James Cameron sempre foi referência quando o assunto é efeitos visuais. Parece que em Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), que chega aos cinemas ainda em dezembro de 2022, ele quebra ainda mais barreiras e supera até os efeitos de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato.

De fato, o diretor de Avatar, O Exterminador do Futuro, e Titanic, disse que os efeitos visuais dos filmes da Marvel “nem chegam perto” do que vemos em O Caminho da Água.

“Após formar uma família, Jake Sully e Ney’tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos”, diz a sinopse.

O elenco conta com Sam Worthington, Zoë Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, entre outros astros.

Veja, abaixo, o que James Cameron disse sobre os efeitos visuais de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2).

Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas após anos de espera

James Cameron detona CGI da Marvel

Cameron trabalhou com a Weta FX para retornar ao mundo de Pandora com Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña), e está incrivelmente feliz com o resultado final.

O diretor falou recentemente com o ComicBook.com sobre a sequência, e começou a entrevista dizendo: “Só quero dizer de antemão que não vou criticar a Marvel ou o Universo DC”.

No entanto, o diretor continuou dizendo que Avatar 2 tem visuais muito superiores a qualquer coisa que a Marvel Studios está lançando, comparando especificamente o trabalho de captura de movimento usado na criação de Thanos (Josh Brolin) pela equipe da Industrial Light & Magic.

“A Industrial Light & Magic faz um ótimo trabalho, mas quando se trata do tipo de material facial emotivo que estamos fazendo… Thanos? Vamos lá. Dá um tempo. Você viu este filme. Os efeitos nem chegam perto”, disse o diretor, comparando a Avatar 2.

Ainda assim, James Cameron apontou que a Marvel e a DC colocam mais profissionais de efeitos visuais no mercado, além de aprimorarem a tecnologia disponível, o que invariavelmente beneficia Avatar 2 e suas continuações.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

