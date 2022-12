Diretor de Avatar: O Caminho da Água cortou cenas para não incentivar a violência

Avatar: O Caminho da Água é um grande sucesso do diretor James Cameron, e conta com mais de três horas de duração. No entanto, o cineasta cortou algumas cenas para não incentivar a violência.

Em recente entrevista, Cameron comentou sobre as cenas que deletou, cortando cerca de 10 minutos do material original.

Segundo o diretor, ele cortou por conta de como essas cenas retratavam a violência armada, e ele não queria incentivar isso, por conta da violência causada nos Estados Unidos (via ScreenRant).

“Na verdade, cortei cerca de 10 minutos do filme visando a ação do tiroteio. Eu queria me livrar de um pouco da feiura, encontrar um equilíbrio entre a luz e a escuridão. Você tem que ter conflito, é claro. Violência e ação são a mesma coisa, dependendo de como você olha para isso”, disse ele.

“Eu olho para trás em alguns filmes que fiz e não sei se gostaria de fazer aquele filme agora. Não sei se gostaria de incentivar o uso da arma, como fiz em alguns filmes do Exterminador do Futuro há mais de 30 anos, em nosso mundo atual. O que está acontecendo com as armas em nossa sociedade revira meu estômago”, concluiu.

Avatar: O Caminho da Água reaproveita técnica do filme Tubarão

Enquanto o coronel Miles Quaritch persegue Jake Sully e sua família, agora como um Na’vi, ele se junta a um navio baleeiro para caçar tulkuns.

O objetivo do coronel é colher suas enzimas cerebais, que são usados para criar produtos de antienvelhecimento para os humanos. Os caçadores apenas coletam enzimas e deixam a carcaça apodrecer.

A técnica vem direto do filme Tubarão, justamente de Quint, o caçador de tubarões contratado pelo xerife Brody para matar o grande tubarão branco.

Quint usa uma técnica especializada na caça ao tubarão, envolvendo o uso de barris cheios de gás que flutua na água. Esses barris arrastam os animais para a superfície, para que seja mais fácil de arpoá-los e matá-los.

Os caçadores de tulkun possuem uma técnica bastante semelhante. Eles arpoam as criaturas e lançam balões infláveis, que arrastam a criatura para a superfície, e assim fica mais fácil de matar em um ponto onde a pele mais grossa não protege mais.

No entanto, a grande diferença entre um tubarão e tulkun é que os tulkuns são criaturas sencientes, capazes de criar bons relacionamentos com os nativos. Ou seja, não são criaturas destrutivas, que provocam mortes brutais como o tubarão no filme Tubarão.

