Diretor de Batgirl tentou salvar o filme após o cancelamento

O diretor de Batgirl, Bilall Fallah, revelou que tentou salvar o projeto após saber do cancelamento do filme.

Com a reestruturação da DC, o chefe da Warner Bros. Discovery decidiu cancelar o longa-metragem, mesmo ele ter sido filmado. A decisão gerou uma onda de críticas para a empresa.

Em entrevista recente, Fallah comentou sobre o descarte do projeto, e que tentou recuperar algumas cenas. No entanto, quando ele entrou no servidor para tentar recuperar, não havia mais nada do filme (via The Direct).

“Não temos nada. Adil [El Arbi] me ligou e disse: ‘Vá em frente! Atire em tudo no seu telefone!’ Eu entrei no servidor… Tudo se foi”, comentou o cineasta.

Fallah chegou a comentar que nem mesmo as cenas que gravaram com Michael Keaton como Batman puderam ser salvas.

Arte conceitual de Batgirl

Mudança estratégica na DC

Ainda segundo El Arbi e Fallah, diretores do longa-metragem, havia cenas adicionais a serem filmadas, e quase nenhum efeito visual havia sido finalizado.

Os cineastas ainda comentaram que não era um problema criativo com a atriz Leslie Grace, ou com eles, mas sim, uma mudança estratégica.

“Os caras da Warner Bros. nos disseram que não era um problema de talento da nossa parte ou da atriz [Leslie Grace], ou mesmo da qualidade do filme. Estávamos bem no meio da edição”, disseram eles.

“Havia muito trabalho para terminar, então não era como se o filme tivesse terminado! A Warner Bros. nos disse que o cancelamento foi uma mudança estratégica, uma mudança na administração para que eles pudessem economizar alguns dólares”, concluíram.

Mesmo cancelado, o estúdio pretende voltar a trabalhar com grande parte do elenco e equipe criativa, e quer que Grace continue no papel.

