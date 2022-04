Diretor de Batman revela história do novo Coringa

Há algumas semanas o diretor Matt Reeves divulgou em suas redes sociais uma cena deletada do final de The Batman, filme da DC que chegou em março aos cinemas.

No vídeo, o morcego de Gotham, interpretado por Robert Pattinson, conversaria com o Coringa pela primeira vez. A cena revela a performance de Barry Keoghan como o personagem, que acabou aparecendo apenas nos créditos da versão do filme que chegou aos cinemas.

Agora, o vídeo foi divulgado pela Warner com comentários do diretor Matt Reeves que revelam detalhes sobre a trágica doença e a história de fundo do vilão de Batman.

Confira o vídeo e, abaixo, um resumo das descrições do novo Coringa:

O que aprendemos sobre o Coringa

A cena em questão se passa no Asilo Arkham, onde o Batman foi para interrogar o Charada, grande vilão do novo filme da DC. No entanto, neste vídeo é exibida uma conversa com outro personagem, o Coringa, na esperança de que ele tenha alguma dica sobre o Charada.

No vídeo lançado no YouTube, o co-roteirista e diretor Matt Reeves detalha a doença do Coringa que levou ao seu rosto desfigurado e, segundo ele próprio, essa nova versão do Coringa é diretamente inspirada no retrato de Conrad Veidt de Gwynplaine, no clássico filme expressionista alemão de 1928, The Man Who Laughs, que também inspirou Bob Kane e Bill Finger durante o processo de criação do personagem nos quadrinhos.

Reeves explica que sua versão do Coringa, vista no filme, tem doença degenerativa e de nascença, que marcou seu rosto no famoso sorriso permanente e horripilante. O diretor ainda comparou o novo Coringa ao Homem Elefante, que lida com sua condição desde o nascimento.

Segundo Reeves, lidar com o preconceito da sociedade em relação a sua aparência moldou a personalidade do Coringa, afirmando que sua visão do mundo “foi formada pelo mundo olhando para ele como se ele fosse uma aberração aterrorizante desde criança”. Assim, ele se transformou em um criminoso — e um vilão que pode ser enfrentado em um possível Batman 2.

O novo filme do Batman já saiu dos cinemas e, agora, está disponível na HBO Max.