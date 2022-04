Diretor de Batman revela por que cortou cena do Coringa

Batman tem uma cena cortada com diálogo entre os personagens de Robert Pattinson e Barry Keoghan, que supostamente vive o Coringa. O diretor Matt Reeves revelou por que optou por remover esse trecho do filme.

Reeves considerou a cena do Coringa narrativamente desnecessária, já que muito do que o personagem divulgou para o Batman já havia sido revelado ao longo do filme.

‎”Quando estávamos montando o filme, essa cena, por mais que eu ache que Barry e Rob fizeram uma cena tão legal juntos, foi uma dessas coisas em que narrativamente não era necessário”, disse o diretor.

“Você tem tudo o que Barry estava dizendo a ele, que Coringa estava dizendo a ele, exibido ao longo do filme e dada a grande duração do filme, tirar a cena contribuiu para a história, mas eu sempre amei o trabalho que Barry e Rob fizeram na cena”, continuou Matt Reeves

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido no HBO Max.