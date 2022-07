Diretor de Besouro Azul faz grande promessa aos fãs

O diretor de Besouro Azul, Angel Manuel Soto, revelou empolgação para o filme e fez uma grande promessa aos fãs.

As filmagens do longa-metragem já foram finalizadas, e o elenco, junto da equipe de produção, comemoraram em uma típica festa de encerramento.

Continua depois da publicidade

Soto, o diretor responsável que irá trazer o herói da DC para o cinema, se empolgou com seu trabalho. Em seu Instagram, ele revelou uma imagem da festa de encerramento, prometendo aos fãs algo épico (via CBR).

“Fizemos um filme muito bom”, disse o ator Oscar H. Guerrero.

Veja a imagem, abaixo.

Imagens do set sugerem mudança nos quadrinhos

Novas imagens do set do filme Besouro Azul sugerem uma brusca mudança nos quadrinhos do herói. Fotos dos bastidores sugerem uma mudança em relação ao segundo Besouro Azul, Ted Kord, e as Indústrias Kord.

As Indústrias Kord, nos quadrinhos, são uma empresa especializada em tecnologia militar. Alguns equipamentos do próprio Besouro Azul são provenientes da indústria.

Mas, no filme, ao que parece, a empresa deve funcionar como uma construtora e imobiliária, bem diferente do que é nos quadrinhos.

A corporação multibilionária herdada por Kord, não tinha um envolvimento claro, anteriormente. Porém, agora, parece ter uma grande conexão com Jaime.

Besouro Azul chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.