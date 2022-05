Diretor de Doutor Estranho 2 explica grande mudança no filme da Marvel

Doutor Estranho 2 conta com uma importante mudança em relação ao filme anterior. O compositor da trilha sonora, Michael Giacchino, foi substituído por Danny Elfman. O diretor Sam Raimi explicou o porquê disso.

Raimi disse ao ComicBook ter gostado do trabalho de Giacchino no primeiro filme do Mago Supremo da Marvel. No entanto, ele disse que “precisa” de Elfman.

‎”Eu amei a trilha de Doutor Estranho ‎‎de Michael Giacchino e sinto muito por não termos a chance de trabalhar juntos, mas preciso de Danny Elfman ao meu lado”, disse Raimi.

“Ele é como meu irmão perdido e ele é realmente um contador de histórias. Ele me ajuda a contar a história com sua música, mas foi maravilhoso. Ele adorou o tema ‎‎de Doutor Estranho ‎‎e incorporou-o em sua partitura musical, o que foi tão engraçado para mim porque Giacchino incorporou algumas das músicas de Danny em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”.‎

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.