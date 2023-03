Diretor de Esquadrão Suicida revela um arrependimento sobre o filme

Esquadrão Suicida é um dos filmes mais criticados da DC. O diretor David Ayer, no entanto, garante que existe uma versão diferente dele, ao mesmo estilo do SnyderCut de Liga da Justiça. Ayer, contudo, tem um arrependimento em relação a uma de suas escolhas artísticas no filme.

Ayer fez várias escolhas que os fãs e a comunidade nerd acharam desagradáveis, como todas as tatuagens do Coringa de Jared Leto. Ayer revelou recentemente (via The Direct), que a tatuagem “Damaged” foi o único arrependimento que ele teve do filme.

“É a única escolha estética que eu gostaria de não ter feito”, disse Ayer. “Ouvi muito por causa disso, obviamente”.

O Coringa de Jared Leto voltou a aparecer na versão de Zack Snyder de Liga da Justiça, mas permanece como o mais infame Coringa dos cinemas.

Mais sobre Esquadrão Suicida

“Um time dos mais perigosos e encarcerados supervilões são contratados por uma agência secreta do governo, para combater uma poderosa entidade. No entanto, quando eles percebem que não foram escolhidos apenas para ter sucesso, mas também por sua óbvia culpa quando inevitavelmente falharem, terão que decidir se vale a pena ou não continuar correndo risco de morte”, diz a sinopse.

O longa teve a direção e o roteiro por David Ayer, baseado nos quadrinhos de John Ostrander.

Com Will Smith e Margot Robbie liderando o elenco, o filme ainda contou com os astros Joel Kinnaman, Cara Delevigne, Viola Davis, Jared Leto, Jai Courtney, entre outros.

Esquadrão Suicida está disponível no Prime Video.

