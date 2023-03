Diretor de Esquadrão Suicida salvou Velozes e Furiosos

A franquia Velozes e Furiosos se tornou uma das mais lucrativas do Cinema, mas ela poderia nunca ter deslanchado. Curiosamente, o diretor David Ayer, de Esquadrão Suicida, quem definiu o futuro dos filmes da saga.

Muitas pessoas podem não saber que, antes de todo o drama em torno de Esquadrão Suicida, Ayer realmente salvou Velozes e Furiosos.

“Era ambientado no Brooklyn com um elenco totalmente branco”, revelou o diretor no Twitter. “Minha condição ao assumir o trabalho de roteirista era colocá-lo em Los Angeles e fazê-lo refletir a diversidade da cena de corridas de rua de Los Angeles. Era uma subcultura MINÚSCULA então. Eu fiz isso noite e dia a partir do roteiro que eu reescrevi.”

Enquanto outros estúdios estão lutando para aumentar a quantidade de diversidade em seus projetos multimilionários, Velozes e Furiosos teve isso desde o início, graças a David Ayer.

Velozes e Furiosos também é conhecida pela diversidade

Desde o primeiro minuto, o cenário de Los Angeles abre as portas para uma grande variedade de etnias e culturas.

Velozes e Furiosos explora a cultura latina de Los Angeles, com sua trilha sonora de reggaeton e cinematografia mostrando a cidade. Seu elenco expressa essa diversidade, com atores como Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Ricky Yune.

A cinessérie só ficou mais diversificada à medida que continua, introduzindo mais personagens negros, asiáticos e mais.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas brasileiros em 19 de maio.

