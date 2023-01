Diretor de Glass Onion explica por que Mona Lisa teve que ser destruída

Glass Onion: Um Mistério Knives Out é um dos grandes sucessos da Netflix, e o diretor do filme, Rian Johnson, explicou o motivo do quadro de Mona Lisa ter sido destruído.

Durante a sequência final do longa, Miles se vangloria por ter conseguido transferir o quadro temporariamente para sua ilha. O quadro está fortemente guardado, visto que está trancado em uma caixa protetora.

No entanto, a Mona Lisa acaba sendo destruída por Helen. É claro que o diretor nunca teve o quadro original, que permanece atrás de um vidro à prova de balas no Museu do Louvre (via Looper).

Em vez disso, o cineasta recriou com seu departamento de arte a obra de Leonardo da Vinci, e a destruição da obra funcionou como um clímax para o filme.

“Se você conseguir uma recriação como esta, terá que destruí-la quando terminar de filmar se for uma obra de arte famosa. Você realmente precisa documentar você mesmo queimando a tela”, disse ele.

Mona Lisa original não foi destruída

O diretor, ainda durante a entrevista, revelou que Benoit Blanc possuía quadros reservas de Mona Lisa, e o quadro de Miles era uma falsificação.

“Daniel estava um pouco preocupado que estivéssemos ‘matando o cachorrinho’ ao perturbar as pessoas enquanto destruíamos a Mona Lisa”, disse o diretor.

Johnson chegou a filmar uma cena adicional para mostrar aos espectadores que o quadro real está intacto no Louvre, mas acabou sendo deletada.

“Também filmamos uma pequena cena que decidimos não usar, com Blanc ao telefone falando francês e obtendo uma pequena afirmação e cortando para um escritório no Louvre onde está a verdadeira Mona Lisa”, comentou.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

