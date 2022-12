Diretor de Glass Onion não poupa elogios para astro da Marvel: “Gênio”

Glass Onion: Um Mistério Knives Out conta com um elenco estelar, mas o ator que mais surpreendeu o diretor Rian Johnson foi ninguém menos que Dave Bautista, conhecido também por interpretar Drax em Guardiões da Galáxia, da Marvel.

Johnson falou sobre trabalhar com o ex-campeão da WWE durante uma entrevista ao The Atlantic. “Dave Bautista”, disse o diretor quando questionado sobre qual ator de Glass Onion mais o surpreendeu.

“Quando eu estava escrevendo seu personagem, eu estava imaginando um cara magricela que está tentando compensar o tamanho. Quando Bautista apareceu, fiquei instantaneamente tão apaixonado pela ideia. E sou grande fã de suas habilidades dramáticas como ator.”

Quando o entrevistador David Sims descreveu Bautista como “o maior lutador que se tornou ator de todos os tempos”, Johnson concordou de todo o coração. “Eu concordo 100 por cento”, disse o diretor. “E eu acho que alguém como Paul Thomas Anderson vai dar a ele um papel real e ele vai parecer um gênio. Como pessoa, Bautista é genuinamente, imediatamente vulnerável quando você o conhece, e é isso que me empolga. Este é alguém que tem o porte físico de alguém que interpretaria alguém grande, mas ele realmente traz sensibilidade para o papel.”

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.