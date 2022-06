Diretor de Guardiões da Galáxia pede desculpas à atriz de Mulher-Maravilha

Lynda Carter, a Mulher-Maravilha da clássica série de TV, e James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia e outros projetos da DC, tiveram uma interação inusitada nas redes sociais.

Em meio ao aniversário de 20 anos do filme de Scooby-Doo, cujo roteiro foi escrito por Gunn, a atriz compartilhou a notícia sobre o aniversário do longa-metragem.

“Pensando em todas as mães do início dos anos 2000 que tiveram de ouvir as piadas desse filme repetidamente”, escreveu Lynda Carter, compartilhando uma cena do filme em que o Salsicha diz que a mãe de Scooby come coco de gato.

James Gunn prontamente respondeu:

“Desculpe-me, Lynda”. Veja os tuites, abaixo.

Sorry, Lynda!! — James Gunn (@JamesGunn) June 9, 2022

Guardiões da Galáxia 3 está em produção

Guardiões da Galáxia 3 terá direção de James Gunn, que também trabalhou no roteiro da vindoura continuação.

O elenco conta com Chris Pratt, Zoë Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista e outros. O grupo foi visto pela última vez em Vingadores: Ultimato.

Além disso, eles terão uma participação em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), do diretor Taika Waititi.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 23 de maio de 2023.

