Diretor de Homem-Aranha com Tobey Maguire já sofreu com fãs: “Queriam minha demissão”

Os dois primeiros filmes do Homem-Aranha com Tobey Maguire são aclamados até hoje, mas antes do lançamento do original, muitos fãs queriam o diretor Sam Raimi fora do projeto.

Conforme a Variety, antes do lançamento do filme, vazou que Peter Parker lançaria a teia organicamente, ao invés de construir os lançadores de teia. Isso foi o suficiente para deixar os fãs ensandecidos.

O diretor, que agora dirige Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), revelou o hate que recebeu após descobrirem dessa decisão criativa, que, na realidade, foi herdada do roteiro original de James Cameron, que acabou deixando o projeto.

“Eu não tive uma boa experiência com os fãs”, disse Raimi à Variety.

‎”Não acho que os fãs pensaram que eu era a pessoa certa para dirigir o ‎‎Homem-Aranha‎‎ em geral”, acrescentou Raimi. “E então os atiradores orgânicos de teia – quando os fãs descobriram que eu estava seguindo por esse caminho, eles queriam minha demissão”.‎

Tobey Maguire está em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.