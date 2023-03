Diretor de John Wick 4 quebra o silêncio sobre grandes mortes do filme

Alerta de spoilers

Keanu Reeves revelou em entrevista ao ComicBook que abriu a cabeça de um homem durante uma cena de ação que deu errado em um dos filmes de John Wick.

No início do filme, Charon, vivido por Lance Reddick é morto pelo Marquês de Gramont, e enquanto Wick finalmente executa o Marquês no final do filme, ele aparentemente sofreu ferimentos mortais quando o filme termina com um vislumbre da lápide de John Wick.

Continua depois da publicidade

“Nós não começamos [dizendo,] ‘Temos que matar alguém’. Eu acho que Game of Thrones fez isso – todo mundo pensou que eles estavam apenas matando pessoas para serem chocantes, eu pensei que eles levaram as histórias até a conclusão natural”, Stahelski compartilhou com o ComicBook. “Vamos fazer isso e manter um [loop] interminável?’ Tem que haver o fim da linha do tempo em algum lugar. Tem que haver um círculo completo, você precisa de um pouco disso.”

Ele continuou: “Eu amo Lance, eu amo Keanu, eu amo todas as pessoas, eu amo cachorrinho. Você tem que se desconectar do membro do elenco, do enredo, do personagem que você ama, e você diz: ‘O que é melhor para o filme como um todo?”.

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.