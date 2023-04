Diretor de John Wick 4 revela que atores ele quer para a franquia

John Wick 4 está longe de ser o fim da franquia, ao passo que ela continuará com spin-offs no Cinema e TV. Agora, o diretor e criador de John Wick, Chad Stahelski, revelou que atores ele gostaria de ver nesse universo.

O primeiro da lista é a estrela de Peaky Blinders, Cillian Murphy, com quem Stahelski realmente quer trabalhar.

“Há uma lista enorme, mas a primeira coisa que veio à mente foi Cillian Murphy. Eu sou um grande fã de Peaky Blinders. Então, você sabe, eu só acho que Cillian se encaixaria bem”, disse Stahelski em um bate-papo recente com o The Direct. “Colin Farrell é fantástico. Charlize Theron, quando ela fez Atomic Blonde, eu vi que foi, ‘Oh meu Deus, eu tenho que trabalhar com essa mulher. Ela é incrível. Eu trabalhei com Michelle Yeoh em um comercial anos atrás, e eu estou morrendo de vontade de trabalhar com ela desde então. Eu sou um grande fã.”

Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Além de mencionar a estrela de Aves de Rapina, Jurnee Smollett, o cineasta passou a citar alguns outros ícones do gênero.

“Há muito, quero dizer, há tantas pessoas ótimas por aí, cara. Se Robert Downey se sentasse na minha cadeira aqui mesmo, eu daria um jeito”, acrescentou Stahelski. “Peter Dinklage, eu era um grande fã dele em Game of Thrones. Sean Bean. Alguns desses caras eu acho que são mágicos. Eu morreria por uma chance com qualquer uma dessas pessoas.”

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

