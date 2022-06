Diretor de Jurassic World comenta reação dos fãs ao seu filme cancelado de Star Wars

Colin Trevorrow comandou o primeiro e terceiro filmes de Jurassic World e chegou a escrever o roteiro do Episódio IX de Star Wars. O projeto, no entanto, foi cancelado e passou para as mãos de J.J. Abrams, que assinou o roteiro de A Ascensão Skywalker junto de Chris Terrio.

Desde a estreia do filme, o roteiro original acabou vazando na Internet. Intitulado Duel of the Fates, ele foi majoritariamente bem recebido pelos fãs, que o consideraram muito superior ao do Episódio IX.

Trevorrow, ciente disso, foi questionado acerca do texto que escreveu para Star Wars pelo THR.

“Honestamente, se algum diretor lhe disser que não se importa com o que o público pensa, ou mesmo as pessoas que assistem a filmes e escrevem sobre eles para ganhar a vida, não tenho certeza se eles estão sendo totalmente honestos consigo mesmos”. Trevorrow disse ao The Hollywood Reporter.

“Eu faço esses filmes para o público, mas também os faço para pessoas que pensam em filmes o tempo todo e assistem a filmes do jeito que eu faço. Então, sim, com certeza. e espero assegurar-lhe que não só havia uma razão pela qual você começou isso em primeiro lugar, mas sua síndrome do impostor é apenas parcialmente real e você não é uma fraude completa. (Risos.) E acho que todos nós temos esses momentos”, continuou Trevorrow.

Jurassic World 3 está em exibição nos cinemas

“Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo”, diz a sinopse.

“Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, continua a sinopse.

O elenco é composto por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow é o diretor e roteirista ao lado de Emily Carmichael.

Jurassic World 3 estreou nos cinemas brasileiros em 2 de junho. Clique aqui para saber se há alguma cena pós-créditos.

Guilherme Coral