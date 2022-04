Diretor de Lanterna Verde revela que se arrependeu de ter feito filme

Lanterna Verde é uma mancha no currículo de Ryan Reynolds, mas não é só o astro que precisa lidar com os fantasmas de seu passado: Martin Campbell, diretor do filme, também está lutando contra essa parte de sua vida.

Martin Campbell é um grande diretor de Hollywood, responsável por filmes da franquia James Bond, como 007 Contra GoldenEye (1995) e 007 – Casino Royale (2006), além do sucesso A Máscara do Zorro (1998). Lanterna Verde, no entanto, passa longe de entrar na lista de preferidos do público.

O filme foi lançado em 2011 como uma tentativa do cineasta de mergulhar no cinema de super-heróis, e o resultado muitos já sabem: Lanterna Verde foi um fracasso de crítica e bilheteria, arrecadando apenas US$ 219 milhões, o que cobriu quase sem folga seu orçamento de US$ 200 milhões.

Em entrevista exclusiva ao Screen Rant, Campbell falou sobre seu trabalho em Lanterna Verde, e diz estar arrependido.

Nem o diretor defende Lanterna Verde

“Não, eu não sou bom em filmes de super-heróis. Lanterna Verde? As pessoas não gostaram desse filme e, francamente, eu não deveria ter feito isso. Fiz porque nunca tinha feito [filmes de heróis]. Você trabalha tão duro nos filmes que realmente não são bem-sucedidos quanto nos que são. Acho que existem pessoas mais qualificadas do que eu para fazer um filme de super-herói”, comenta Campbell ao Screen Rant.

Ele não errou ao tentar inovar: vários cineastas experientes também se arriscaram no cenário do cinema de super-heróis e entraram bons filmes, como Sam Raimi, Christopher Nolan e Taika Waititi. Só não era o projeto certo para Martin Campbell.

Apesar de Campbell se culpar pelo fracasso de Lanterna Verde, o próprio astro do filme, Ryan Reynolds, já disse em entrevistas passadas que, para ele, a culpa foi do estúdio, que apressou a produção de Lanterna Verde sem um roteiro concluído.

Dessa forma, por mais que Campbell fosse capacitado para um filme de super-herói, poderia não ter conseguido salvar Lanterna Verde do fracasso devido às muitas interferências do estúdio.

Enquanto isso, ele deu a volta por cima e está promovendo o seu mais novo filme, Memory, estrelado por Liam Neeson, Monica Bellucci, Guy Pearce e Taj Atwal.