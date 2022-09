Diretor de Logan tem reação hilária após retorno de Hugh Jackman

O diretor de Logan, James Mangold, teve uma reação hilária após o retorno de Hugh Jackman como Wolverine.

Após o anúncio da data de estreia de Deadpool 3, o astro Ryan Reynolds confirmou o retorno do Wolverine, e agora ele será integrado ao MCU.

Por incrível que pareça, mesmo que tivesse declarado sua aposentadoria do papel em 2017, Jackman topou em retornar para um novo projeto.

Mangold, que vai dirigir Indiana Jones 5 e esteve no aclamado Logan, reagiu ao anúncio no Twitter, com o Logan original sendo empalado por seu clone maligno (via ScreenRant).

Veja o tuite, abaixo.

Mais sobre Deadpool 3

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 será lançado no dia 6 de setembro de 2024.

