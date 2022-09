Diretor de Mufasa: O Rei Leão dá mais detalhes sobre o filme

O diretor Barry Jenkins disse que o novo live-action da Disney, Mufasa: O Rei Leão, não se passará apenas no passado do personagem. O filme que, até onde sabemos, iria se aprofundar nas origens do pai de Simba, deve ir além disso.

As imagens reveladas durante a D23 Expo já deram uma amostra de onde o filme deve começar, descobrimos que Mufasa foi trazido para as Terras do Reino durante uma enchente. O longa terá Aaron Pierre como a voz de Mufasa e Kelvin Harrison Jr. interpretará Scar.

Continua depois da publicidade

Além dos novos membros do elenco, Billy Eichner, Seth Rogan e Jogn Kani retornarão aos seus papéis do primeiro filme, Timão, Pumba e Rafiki, respectivamente. A presença dos personagens já mostra que o longa também terá momentos em uma linha do tempo mais próxima dos acontecimentos de O Rei Leão de 2019.

O mistério foi esclarecido de vez pelo diretor Barry Jenkins em uma entrevista com a Entertainment Weekly, onde revelou que Mufasa: O Rei Leão terá cenas no presente e no passado da história.

“Eu acho que vocês vão ver várias caras familiares. É um prelúdio, mas novamente, é um prelúdio no sentido de que estes são os mesmos personagens, mas nós estamos contando como eles se tornaram quem são. Então nós estamos literalmente ao contrário. Estamos voltando no tempo com muitos desses personagens. Nós estamos no presente, também, mas voltaremos para contar quem esses personagens eram.” Disse o Jenkins.

Além de falar sobre a estrutura do filme o diretor revelou que terão “números musicais maravilhosos” na produção. Para Jenkins, a audiência verá Mufasa: O Rei Leão como uma experiência familiar mas que também anda com as próprias pernas.

Prelúdio de O Rei Leão

O prelúdio usará a mesma tecnologia fotorrealista de animação utilizada por Jon Favreau em O Rei Leão de 2019. Jeff Nathanson, que escreveu o roteiro do primeiro, volta para assinar o prelúdio.

Hans Zimmer, que compôs as trilhas sonoras da animação de O Rei Leão e do filme de 2019, volta para esse novo longa-metragem.

Kelvin Harrison Jr. é mais conhecido pelos papéis em As Ondas, Monstros e Homens e Luce. Já Aaron Pierre trabalhou em Tempo, de M. Night Shyamalan, e em The Underground Railroad.

O diretor Barry Jenkins ganhou o Oscar pelo roteiro de Moonlight: Sob a Luz do Luar.

Mufasa: O Rei Leão estreia em 5 de julho de 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira