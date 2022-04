Diretor de O Exterminador do Futuro 4 pede desculpas aos fãs da franquia

Em uma entrevista com o Hollywood Reporter, o diretor McG pediu desculpas aos fãs pelo resultado de O Exterminador do Futuro: A Salvação (O Exterminador do Futuro 4).

O cineasta explicou que O Exterminador do Futuro: A Salvação (O Exterminador do Futuro 4) não teve uma boa recepção nas sessões teste, o que fez com que várias coisas na história fossem mudadas.

Mas, hoje McG acredita que, talvez, fosse melhor manter do jeito que estava. Ele comentou o seguinte em sua nova entrevista:

“Nós fizemos uma sessão teste secreta na Warner Bros. Eu propositalmente chamei alguns grandes fãs de O Exterminador do Futuro, pessoas que entendiam do assunto, e eles não gostaram muito.”

“Mas, na época, eu achava que tínhamos as coisas sob controle. Não é que tenha fracassado. Só não foi tão bom quanto queríamos.”

“Não teve a recepção calorosa que queríamos que tivesse na época”, disse o diretor de O Exterminador do Futuro: A Salvação (O Exterminador do Futuro 4).

Uma grande decepção

Ele acrescentou: “Eu teria ficado com o final sombrio que gravamos e que foi cortado. As pessoas gostaram de algumas coisas.”

“Tecnicamente, acho que acertamos em algumas coisas. Não existe um ator melhor que Christian Bale. Sam fez o que precisava fazer.”

“Também tivemos Helena Bonham Carter e Bryce Dallas Howard. Nós tentamos dar o nosso melhor”, concluiu McG.

No Brasil, O Exterminador do Futuro: A Salvação (O Exterminador do Futuro 4) está agora disponível pelo Star+.