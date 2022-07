Diretor de Shazam 2 diz se há planos de crossover com Adão Negro

O diretor de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), David F. Sandberg, revelou sobre os planos entre um crossover com Adão Negro.

Um dos maiores arquirrivais dos quadrinhos da DC, Shazam e Adão Negro terão seus filmes no final do ano, marcando os dois últimos da DC no cinema em 2022.

Sandberg foi abordado sobre um possível crossover com Adão Negro, e revelou que não há planos para isso no momento (via ComicBook).

“Não houve realmente uma conversa sobre isso”, disse Sandberg “Eu sei que, no momento, Adão Negro é uma coisa e Shazam 2 é outra coisa. Então veremos para onde tudo isso vai levar no futuro, mas eu realmente não participei de nenhuma conversa como essa.”

Os fãs esperam que o personagem de Dwayne Johnson possa aparecer em Shazam 3 para ser o grande antagonista do filme.

Shazam! 2 chega este ano nos cinemas

Zachary Levi retorna como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), da DC, estreia em 29 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.