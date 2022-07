Diretor de Shazam 2 exalta atrizes que serão vilãs no filme

O diretor de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), exaltou as atrizes que interpretarão as vilãs do filme, Helen Mirren e Lucy Liu.

David F. Sandberg revelou estar muito contente por poder trabalhar com as atrizes, pois é um grande fã de seus filmes (via ScreenRant).

“É um sonho tornado realidade, em primeiro lugar. Eu tenho assistido a filmes com Lucy e Helen, e agora posso trabalhar com elas é simplesmente incrível”, exaltou o cineasta.

O cineasta ainda comentou que fez um pedido para o estúdio contratar as melhores atrizes para o papel das vilãs Hespera e Kalypso, e seu desejo foi certamente atendido.

“Elas são simplesmente as melhores. Quando tivemos essas partes, nós pensávamos: ‘Vamos tentar conseguir as maiores e melhores atrizes que pudermos.’ E nós conseguimos, porque elas disseram sim. É incrível”, comentou,

Diretor provoca reviravoltas no filme

O diretor de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), David F. Sandberg, provocou reviravoltas no filme referente a uma personagem.

Após o trailer revelar que Rachel Zegler vai interpretar uma deusa, ela possivelmente será a irmã mais nova das vilãs interpretadas por Helen Mirren e Lucy Liu.

Em entrevista ao ScreenRant, o diretor comentou sobre a personagem de Zegler, revelando que terá uma grande reviravolta na sequência.

“Tivemos que revelar que ela também tem poderes [no trailer], que ela é uma deusa. Mas ainda há algumas reviravoltas com sua personagem que estamos guardando para o filme”, disse ele.

O papel da atriz continua em segredo. Não há maiores informações sobre o nome de sua personagem, apesar dos fãs saberem a motivação das deusas contra o herói titular.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), da DC, estreia em 29 de dezembro de 2022.

