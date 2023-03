Diretor de Shazam! 2 não achou que participação especial fosse acontecer

Alerta de spoilers

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) chegou aos cinemas e traz uma participação especial de outra personagem da DC, que chegou a ser revelada antes da hora em um comercial. O diretor achou que não conseguiria inserir isso no filme.

Foi revelado um pouco antes do lançamento do filme que a Mulher-Maravilha (Gal Gadot) apareceria na sequência de Shazam!. Mas acontece que, devido a experiências passadas, o diretor David F. Sandberg realmente não pensou que a participação especial daria certo.

“No primeiro filme, Henry Cavill, deveríamos levá-lo a fazer uma pequena participação especial. Não deu certo, então eu não achava que Gal estaria neste filme, mesmo que estivesse no roteiro: ‘A Mulher-Maravilha aparece’. Fiquei muito feliz que deu certo, porque então nos permitiu brincar um pouco com isso e provocar as pessoas um pouco”, Sandberg disse ao ComicBook.

“Se fosse apenas mais uma participação especial sem cabeça, as pessoas teriam ficado tão chateadas. Agora, sim, podemos nos divertir um pouco com isso”, continuou o diretor, referindo-se à ponta do Superman no primeiro filme.

Heróis de Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está em exibição nos cinemas.

Shazam! está disponível na HBO Max.

