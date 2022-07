Diretor de Shazam 2 não está preocupado com Avatar 2

O diretor de Shazam!: Fúria dos Deuses (Shazam! 2), revelou que não está nem um pouco preocupado com Avatar 2.

O filme da DC, que terá competição com o longa-metragem de James Cameron em dezembro, é um dos mais aguardados do ano.

Continua depois da publicidade

David F. Sandberg, que retorna na direção da sequência de Shazam!, não se mostrou preocupado em competir com Avatar: The Way of Water (via Screen Rant).

“Ele deveria estar com muito medo. Este é o fim de James Cameron. Não, eu acho que é realmente bom, porque são filmes tão diferentes”, disse o cineasta.

Sandberg acredita que o filme pode ir bem, mesmo com Avatar no meio do caminho. Ele diz que as festividades do Natal podem fazer com que o longa-metragem tenha uma boa bilheteria.

“Quero dizer, olhe para o primeiro Avatar. Houve outros filmes que saíram ao mesmo tempo e se saíram muito bem… especialmente no Natal”, diz ele. “Todo mundo sabe que Avatar vai ser o maior filme de todos os tempos. Mas sim, há espaço para Shazam! também.”

Zachary Levi como Shazam

Shazam! 2 chega este ano nos cinemas

Zachary Levi retorna como o super-herói Shazam e Asher Angel como seu alter ego adolescente, Billy Batson. As novidades do elenco são Lucy Liu como a vilã Kalypso e Helen Mirren como Héspera, a irmã de Kalypso, além da mencionada Rachel Zegler.

David F. Sandberg volta para dirigir Shazam! 2, com roteiro de Henry Gayden.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), da DC, estreia em 29 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.