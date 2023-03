Diretor de Shazam! 2 vai voltar ao terror: “Chega de super-heróis”

O diretor de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), David F. Sandberg, começou sua carreira fazendo filmes de terror. Ele foi para os super-heróis com o primeiro Shazam e parece que agora vai tirar uma pausa desse subgênero.

Em um tópico no Twitter acerca de Shazam! 2, o diretor revelou que vai voltar ao terror por um tempo. Aparentemente, as críticas negativas do filme (e possivelmente a baixa arrecadação) afetaram ele.

“No Rotten Tomatoes, acabei de obter minha menor pontuação de crítica e minha maior pontuação de audiência no mesmo filme. Eu não estava esperando uma repetição do primeiro filme criticamente, mas ainda fiquei um pouco surpreso porque acho que é um bom filme. Oh, bem”, disse Sandberg.

“Como venho dizendo há algum tempo, estou muito ansioso para voltar ao terror (além de tentar algumas coisas novas). Depois de seis anos de Shazam! Definitivamente chega de super-heróis por enquanto. Uma coisa que eu realmente estava ansioso é me desconectar do discurso dos super-heróis online. Muito disso me estressa muito e será bom não ter que pensar mais nisso.”

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está em exibição nos cinemas.

Shazam! está disponível na HBO Max.

