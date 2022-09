Diretor de Shazam quase fez filme na Marvel; saiba mais

O diretor de Shazam!, David F. Sandberg, revelou que quase fez um filme para a Marvel antes de embarcar na DC.

Conhecido por Annabelle, o cineasta vai comandar Shazam! Fúria dos Deuses, o segundo filme do personagem, que chega em 2023.

Após um fã perguntar se já lhe foi oferecido algum outro projeto de super-herói, Sandberg confirmou que quase fez parte da Marvel (via ScreenRant).

Além de revelar fatores que o levaram a dirigir Shazam!, seja pelo conceito ou história, o diretor confirmou ter feito reuniões com a Sony para Venom.

No entanto, Sandberg acabou comandando apenas o filme da DC, deixando que Ruben Fleischer ficasse encarregado de Venom, em 2018.

Diretor desmente rumores sobre refilmagens

No momento, a equipe continua fazendo a mixagem final de som, adicionando cores e finalizando os efeitos visuais do filme. Ele desmente totalmente o boato de que a sequência estaria sendo refeita (via The Direct).

“Não. Eu vi relatos de que Shazam 2 está sendo refeito, mas não é verdade. O corte está bloqueado há algum tempo e estamos fazendo a mixagem final, cores e efeitos visuais agora”, disse ele.

“Todos estão felizes com o filme. e não vamos trabalhar mais nisso apenas por causa da mudança na data de lançamento. Eles acharam que a data de lançamento anterior de Aquaman era melhor para nós e essa é a razão pela qual nos mudamos”, comentou o diretor.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.