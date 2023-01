Diretor de The Batman 2 atualiza status do filme

O filme The Batman 2 é um dos mais aguardados da DC, e o diretor Matt Reeves atualizou o status de produção do longa.

Após o grande sucesso de The Batman, com o ator Robert Pattinson, uma sequência foi anunciada, e com o retorno de Reeves na direção.

Em recente entrevista, Reeves comentou sobre o status do novo filme, dizendo que ele e o roteirista Mattson Tomlin continuando trabalhando no projeto (via ScreenRant).

O cineasta não entrou em detalhes, embora tenha descrito que está animado com o projeto, e também que será algo emocionante.

“Não vou responder a essa pergunta, mas estamos trabalhando em um filme. Vou colocar para você dessa maneira. Estamos envolvidos nisso e meu parceiro e eu estamos escrevendo, Mattson [Tomlin] e eu estamos escrevendo, e é realmente emocionante, e estou muito animado com o que estamos fazendo”, disse ele.

O que se sabe sobre a sequência?

Mesmo que Batman 2 tenha recebido luz verde do estúdio, os detalhes sobre a história do novo filme não foram revelados.

Reeves está escrevendo o filme ao lado de Mattson Tomlin, e o longa não deve ser lançado antes de 2025, o que dá bastante tempo para o desenvolvimento.

Não está claro quem poderá ser o vilão do novo filme, embora muitos apostem no próprio Coringa. Os fãs também pedem pela Corte das Corujas, ou mesmo o Senhor Frio.

Com o DCEU ficando longe do caminho da nova trilogia do Batman, Reeves terá ainda mais propriedade para construir o universo em torno do herói.

Batman, com Robert Pattinson, está na HBO Max.

