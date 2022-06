Diretor de Thor 4 comenta futuro do herói no MCU

A estreia de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) se aproxima e Taika Waititi, diretor do filme da Marvel, comentou sobre o futuro do herói no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O diretor disse que ainda não pensa em um quinto filme do personagem vivido por Chris Hemsworth, tendo em vista o processo exaustivo de gravar um filme.

“Não pensei nisso como parte de uma nova trilogia, porque toda vez que faço um filme, penso: ‘nunca vou fazer isso de novo…’ porque eles são muito difíceis”, disse Waititi ao Fandango.

“Já fiz isso oito vezes agora. Oito vezes eu disse: ‘Acho que vou encerrar. Eu tive uma boa jornada.’ E então com certeza sou atraído de volta por muito dinheiro. Atraído de volta por aqueles atrativos… e aqueles Oscars”, continuou o diretor.

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

