Diretor de Thor 4 indica mitologia “ridícula” no filme da Marvel

O diretor de Thor 4, Taika Waititi, indicou mitologia “ridícula” no próximo filme da Marvel.

Em uma entrevista recente ao Late Show with Stephen Colbert, Waititi mergulhou em algumas das referências, para explicar como abordou as mitologias em Thor 4 (via ComicBook).

“É tão ridículo. Há um navio viking, sendo rebocado pelo espaço por duas cabras gigantes, e é nisso que Thor anda neste filme. E isso é da mitologia!”, revelou o cineasta.

Ele ainda brincou que o MCU deveria representar o Loki de Tom Hiddleston como nas histórias da mitologia nórdica.

“Loki em um ponto se transformou em uma égua, fez sexo com uma serpente, engravidou e deu à luz um cavalo de oito patas”, explicou Waititi. “Por que isso não estava em Vingadores? Nós vamos começar uma petição, precisamos ver Tom Hiddleston grávido de um cavalo”, brincou.

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

