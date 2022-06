Diretor de Thor 4 revela motivação do vilão de Christian Bale

A estreia de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) se aproxima e o diretor Taika Waititi, junto de Chris Hemsworth, falaram sobre como o vilão de Christian Bale não é tradicional.

Segundo o cineasta, o personagem de Bale é alimentado por um rancor pessoal contra os deuses, o que criará uma dinâmica interessante com o Deus do Trovão.

Enquanto isso, Hemsworth afirma que Gorr, o Carniceiro dos Deuses, não é exatamente um vilão unidimensional, pois há uma humanidade nele.

“A história de Gorr envolve ser injustiçado pelos deuses, e muito de sua motivação é se vingar por esses erros. Queríamos muito explorar essa ideia de religião, crença e o que significa colocar sua fé em um poder superior. E porque Thor é essencialmente um deus, o que significa para ele representar esses deuses?”, disse o diretor de Thor 4 (via ScreenRant).

Hemsworth complementou:

“Gorr não é um vilão simples. Há uma complexidade real nele. Não é preto e branco, o que ele está fazendo. Ele tem uma motivação verdadeira, o que eu acho que torna o tipo mais interessante de vilão. Você pode não concordar com a forma como ele está fazendo isso, mas você entende por que ele foi derrubado e por que ele seguiu esse caminho. É realmente desafiador para Thor, porque o conjunto de perguntas que Gorr está fazendo contém alguma verdade – mas ele não pode deixar Gorr destruir o universo no processo. Isso, eu acho, é uma dinâmica maior e não tão previsível quanto o cenário simples de ‘mocinho vs. bandido’ que vimos antes”.

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

