Diretor de Thor 4 revela se Natalie Portman vai substituir Chris Hemsworth

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) traz Natalie Portman como uma Jane Foster totalmente diferente. Ao invés da cientista, que conhecemos no primeiro filme do deus do trovão, ela agora empunha o Mjolnir.

Depois da Marvel divulgar o trailer do longa-metragem, o diretor Taika Waititi falou sobre essa transformação da personagem e o quão fiel a história dela é aos quadrinhos de Jason Aaron, da Poderosa Thor. Ele também comentou sobre a possível passagem do bastão de Chris Hemsworth para Portman.

“Nós nos mantemos bem fiéis à história de Jane e do que aconteceu com ela, porque isso foi uma grande influência no filme. Estamos tentando tirar as melhores partes disso”, disse Waititi (via Gamesradar).

Ele continua: “E também, é muito divertido, a ideia de que Thor tem o Stormbreaker, aquele grande machado, e agora seu martelo está de volta, e está nas mãos de outra pessoa. Não é mais o martelo dele. É a ideia de que alguém está tomando o lugar dele. Eu acho que muitos fãs vão potencialmente assumir, ‘Oh, OK, esta é a passagem do bastão’… Eu não estou a par de nenhum plano que a Marvel tenha para o futuro, mas eu não sei. Eu não acho que seja o caso”.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.