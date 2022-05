Diretor de Thor 4 tem descrição bastante inusitada sobre o filme do MCU

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) promete ser um filme bastante diferente do Universo Cinematográfico Marvel e o diretor Taika Waititi não quer que seja apenas um Ragnarok 2.

O diretor, que já saiu dos moldes dos filmes anteriores com a iteração prévia do deus do trovão, quis fazer algo diferenciado nesse quarto longa-metragem com Chris Hemsworth.

‎”O que eu não queria fazer era Ragnarok de novo, porque isso já foi feito”, disse Waititi ao ‎‎Entertainment Weekly‎‎. “Eu precisava fazer algo mais interessante para mim mesmo, para manter a coisa toda interessante e ter certeza de que estou me sentindo criativamente estimulado. Eu pensei, Qual é a coisa menos esperada nessa franquia?‎”.

Waititi, então, deu uma descrição bastante inusitada sobre o que o filme da Marvel se trata.

‎”É como um filme de crise de meia-idade, na verdade”, acrescenta Waititi. “Essa é a pergunta que fazemos a todos: estamos fazendo a coisa certa, e estamos fazendo tudo o que podemos no mundo? Acho que agora, enquanto o mundo ainda está se curando dessa pandemia, é uma boa pergunta a se fazer. É como, bem, estamos fazendo o suficiente para cuidar um do outro e cuidar de nós mesmos?‎”.

Mais sobre Thor 4

“O filme encontra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior, mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse oficial

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais”, conclui a sinopse.

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

A direção é de Taika Waititi, diretor de Thor: Ragnarok, que também assina o roteiro, junto de Jennifer Kaytin Robinson.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.