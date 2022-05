Diretor de Vingadores critica tratamento da Disney à Scarlett Johansson: “Perturbador”

Joe Russo comandou diversos filmes da Marvel, incluindo Capitão América 2: O Soldado Invernal, Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. Ele criticou a forma como a Disney tratou Scarlett Johansson.

A Disney optou por lançar Viúva Negra simultaneamente nos cinemas e no Disney+, o que levou a Johansson abrir um processo contra a empresa, alegando quebra de contrato, visto que ela receberia menos com a bilheteria.

Continua depois da publicidade

No fim, a situação foi resolvida entre as duas partes, mas Joe Russo ainda criticou a postura da companhia.

“Essa não foi realmente a maneira apropriada para a Disney lidar com essa situação. Foi perturbador para nós artistas. Scarlett é uma grande amiga nossa, e ficamos desanimados com a forma como isso foi tratado. Estamos felizes por ter sido resolvido”, disse Joe (via ScreenRant), falando também pelo seu irmão Anthony Russo, que comandou os filmes da Marvel junto dele.

A última aparição de Scarlett Johansson no MCU foi em Viúva Negra. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.