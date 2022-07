Diretor diz que Homem-Formiga 3 vai mudar o MCU para sempre

O diretor de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), Peyton Reed, revelou que o filme vai mudar o MCU permanentemente.

Em recente entrevista, Reed comentou que começar a Fase 5 é “emocionante”, de certa forma, e provocou grandes mudanças no universo como terceiro filme (via ScreenRant).

“Começar a Fase 5 é realmente emocionante para nós, porque somos os filmes do Homem-Formiga. É o nosso terceiro filme”, disse ele.

“Mas coisas acontecem neste filme que vão mudar o Universo Cinematográfico da Marvel permanentemente. E é divertido para nós que Scott Lang esteja no centro dessa mudança”, concluiu.

A franquia foi iniciada em 2015, trazendo Scott Lang como sucessor do traje de Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga. O filme garantiu uma sequência em 2018, que serviu como ponte para Vingadores: Ultimato.

Homem-Formiga 3 será “mais épico” do que os anteriores

Falando com a Entertainment Weekly, o diretor Peyton Reed indicou que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania será “mais épico” do que os anteriores.

“Ficamos empolgados com a ideia de fazer um terceiro filme do Homem-Formiga e terminar uma trilogia. Nós sabíamos que queríamos fazer as coisas um pouco diferente dessa vez.”

“Nós queríamos fazer um filme que fosse ainda mais épico, mas ainda assim mantendo a base das dinâmicas familiares, com tudo o que está acontecendo entre Scott, Hope e Cassie.”

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

