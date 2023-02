Diretor explica como Velozes e Furiosos 10 muda Operação Rio

Velozes e Furiosos 10 traz Jason Momoa como o vilão Dante, filho do antagonista principal de Velozes e Furiosos 5: Operação Rio. O diretor do novo filme explicou como e por que foram realizadas mudanças no longa-metragem de 2011.

Falando com a Total Film, o diretor de Velozes e Furiosos 10, Louis Leterrier, explicou as mudanças que seu filme faz no quinto capítulo da franquia.

Continua depois da publicidade

“Esse é o problema de dar o comando ao maior fã da franquia. Eu olhei para o meu favorito de todos os filmes de Velozes e Furiosos, o quinto, e eu fiquei tipo, ‘E se isso acontecesse?'”, disse Leterrier.

“A ideia é que há um preço para a justiça. Há um preço para as escolhas de vida de Dom, que quer tirar essa escuridão do mundo. Há um efeito dominó. Sabemos que esse é o preço que Dom e a família vão pagar. E Velozes e Furiosos 5, para mim, representou mais isso. Operação Rio foi o último filme da franquia que realmente lidou com o aspecto humano – a opressão dos pobres”, continuou o diretor.

“Reyes estava oprimindo as favelas e roubando delas. Dom e a família, eles roubam o dinheiro e o devolvem. Mas quando você acha que eles estão fazendo a coisa certa, sempre há alguém que pensa que você está fazendo a coisa errada. Então, o que tentamos fazer foi dar uma de Rashomon em relação ao assalto do quinto filme, que é o meu favorito de todos os tempos. Ficamos tipo, ‘E se filmássemos através dos olhos dos bandidos? Onde os bandidos, nessa visão, estão enquanto Dom e Brian roubam o cofre da família?’ Então a gente brinca com o tempo. Brincamos com perspectiva. Isso pareceu uma direção temática muito forte para começar o filme. O filme então decola. Há uma loucura que se segue. Mas, tematicamente, é fácil de se relacionar com isso”.

Jason Momoa em Velozes e Furiosos 10

Mais sobre o novo Velozes e Furiosos

A sinopse de Velozes e Furiosos 10 já foi divulgada:

“Ao longo de muitas missões e lutando contra todos os obstáculos impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família foram mais espertos, mais furiosos e mais rápidos do que todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles enfrentam o seu oponente mais letal: uma ameaça terrível das sombras do passado, alimentada por sede de vingança e determinada a destruir esta família e a destruir tudo – e todos – que Dom mais ama”.

“Em Velozes & Furiosos 5, em 2011, Dom e sua equipe eliminaram o nefasto traficante brasileiro Hernan Reyes e decapitaram seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam era que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), testemunhou tudo e passou os últimos 12 anos planejando um plano para fazer Dom pagar o preço final.”, continua.

“A trama de Dante levará a família de Dom de Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártica. Novos aliados se unirão e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos (Leo Abelo Perry, Black-ish) é alvo final da vingança de Dante”, conclui a sinopse.

Além de Vin Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Além disso, a atriz Gal Gadot, que viveu Gisele na franquia, pode estar retornando ao novo filme de Velozes e Furiosos.

O filme está sendo dirigido por Louis Leterrier, com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.