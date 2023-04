Diretor explica por que Harry Styles recusou papel em A Pequena Sereia

O diretor do live-action de A Pequena Sereia, Rob Marshall, confirmou em entrevista à Entertainment Weekly que se encontrou com Harry Styles para negociar o papel do príncipe Eric. Durante o processo de escalação do filme, surgiram boatos de que o ator/cantor estava sendo sondado para o papel, mas agora é a primeira vez que Marshall revela que, de fato, as conversas aconteceram.

De acordo com o diretor, Styles recusou o papel porque deseja participar de filmes “mais sombrios” e que não queria estar envolvido com um musical nesta fase em que ele faz a transição dos palcos para o cinema.

“Nós nos encontramos com ele. Ele foi adorável. Que cara maravilhoso”, disse Marshall sobre Harry Styles. “Mas, no final do dia, ele realmente sentiu que queria fazer os filmes que acabou fazendo, que eram mais sombrios”.

Marshall acrescentou: “Para muitos jovens músicos como Harry, você tenta trilhar seu caminho e não quer ser visto como um cantor, necessariamente. É por isso que ele estava procurando fazer algo fora do gênero musical, para realmente se desafiar. Foi uma ideia divertida de ter ele no filme, mas, no final, sempre acho que as coisas acontecem por um motivo. Estou muito feliz por ter duas pessoas novas e jovens no elenco”, finalizou ele, se referindo aos protagonistas Halle Bailey (Ariel) e Jonah Hauer-King (Príncipe Eric).

Harry Styles desistiu de A Pequena Sereia, mas aceitou papéis coadjuvantes no suspense Não Se Preocupe, Querida e no drama gay Meu Policial, ambos projetos destinados a adultos, bem distantes dos filmes para famílias da Disney.

Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee.

Produzido pela Walt Disney Pictures, trata-se de uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen.

O filme é estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy (como Ursula), com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda produzem, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

