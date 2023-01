Diretor indica tribo sombria dos Na’vi em Avatar 3

No primeiro Avatar, lançado em 2009, o foco de James Cameron foi o clã Omaticaya, ligado às florestas de Pandora. Já em O Caminho da Água, a franquia introduz o clã Metkayina, que vive nas praias do planeta. Avatar 3, dessa forma, deve seguir a mesma tendência – mas na sequência, Cameron quer apresentar ao público uma tribo bem mais sombria dos Na’vi.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Avatar precisam saber sobre a nova tribo de Na’vis que deve ser introduzida no terceiro filme da franquia; confira!

James Cameron quer mostrar “Tribo do Fogo” em Avatar 3

Segundo declarações recentes de James Cameron, Avatar 3 deve introduzir uma “tribo de fogo” dos Na’vi, um clã muito diferente dos Omaticaya e Metkayina, por exemplo.

Avatar: O Caminho da Água faz um ótimo trabalho ao mostrar a diversidade dos habitantes de Pandora. Assim como os humanos, os Na’vi surgem em diversas cores, tamanhos, culturas e hábitos.

O Clã Metkayina, por exemplo, se adaptou para viver no Oceano e em áreas litorâneas, com uma pele de tons esverdeados, caudas mais grossas, barbatanas nos braços e outros aprimoramentos evolutivos.

Dessa forma, outro clã bem diferente deve aparecer em Avatar 3. Em um papo com um programa americano, o diretor James Cameron afirmou que, assim como os Omaticaya simbolizam o elemento Terra, e os Metkayina representam a Água, o “Povo das Cinzas” trará o Fogo para a franquia.

“No próximo filme, os espectadores poderão conhecer culturas diferentes daquelas que já mostramos. O fogo será representado pelo ‘povo das cinzas’”, explicou o cineasta.

E não é só isso: James Cameron afirmou também que a caracterização do “Povo das Cinzas” não será “tão positiva” como a dos Omaticaya e Metkayina.

Logo, ao que tudo indica, esse misterioso Povo das Cinzas servirá como antagonista nas próximas aventuras de Jake Sully e Neytiri.

“Quero mostrar os Na’vi por outro ângulo. Até agora, nós só vimos o lado bom. Nos primeiros filmes, temos exemplos muito negativos dos humanos e exemplos muito positivos dos Na’vi. Em Avatar 3, faremos o contrário”, explicou o diretor.

Avatar 3, ao que tudo indica, chegará aos cinemas em dezembro de 2024. Até o momento, o filme tem o título provisório de “The Seed Bearer” (O Carregador de Sementes).

Enquanto Avatar 3 não estreia, você pode conferir Avatar: O Caminho da Água nos cinemas brasileiros.

