Diretor revela filme derivado de Batman

O diretor Zach Cregger revelou em uma entrevista de divulgação de seu novo filme de terror Barbarian, que seu próximo projeto pode ser dentro do universo DC e conectado ao Batman.

Mesmo não falando muito sobre o que está planejando, Cregger parece estar levando essa missão à sério. Ele contou em uma entrevista ao Bloody-Disgusting’s Boo Crew Podcast que o spin off é um projeto muito querido e próximo dele: “Eu escrevi e estou obcecado por ele. Então, um dia… eu quero fazer isso.”

Continua depois da publicidade

Aparentemente ainda não existe indicações do quão próximo ou distante essa produção está de ser considerada pela DC Films e sair do papel. Zach está sendo notado agora como um diretor de mais peso dentro de Hollywood, mas vendo o que foi feito em filmes ligados ao Homem-Morcego, ele não está completamente fora do páreo.

A Warner tem se mostrado bem-sucedida ao abraçar ideias como o Coringa de Todd Philips, que certamente se encaixaria nas mãos de alguém como Cregger. Além disso, The Batman de Matt Reeves está iniciando seu próprio universo expandido com spin offs do Pinguim e do Asilo Arkham.

Podemos dizer que existe espaço para o projeto do diretor sair do papel, e com um filme de terror tão elogiado como Barbarian, talvez ele realmente consiga uma oportunidade de ser ouvido pela DC Films.

Pinguim: Derivada de Batman ganha importante atualização

A série Pinguim, derivada do filme Batman, ganhou uma importante atualização de produção pela DC.

Com Colin Farrell de volta ao papel, o spin-off é o primeiro de dois a estar em desenvolvimento no momento. A outra série é Asilo Arkham, que está em estágios iniciais.

Segundo o Production Weekly, Pinguim será filmada no dia 6 de fevereiro de 2023, mês previsto para o início da produção em relatório anteriores (via ComicBook).

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto do diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

A trama vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone.

Sobre o autor Redação