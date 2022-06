Diretor revela onde está Thor 4 na linha do tempo do MCU

Taika Waititi, diretor de Thor: Amor e Trovão, revelou recentemente em qual momento da linha do tempo do Universo Cinematográfico da Marvel se encontra o seu novo filme.

Em entrevista à Total Film, via CBR, o cineasta conta: “Acho que provavelmente o número de anos desde que vimos [Ultimato]. Provavelmente quatro anos. É isso mesmo?”

Recentemente, a Marvel compartilhou a linha do tempo atualizada do MCU, tendo como inclusões mais recentes o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e a série Ms. Marvel. No entanto, por ainda não ter sido oficialmente lançado, o filme Thor: Amor e Trovão ficou de fora da atualização.

Uma nova versão da lista deve ser divulgada ainda neste ano.

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

