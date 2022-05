Diretor se emocionou ao ver Tobey Maguire de volta em Homem-Aranha 3

Antes do surgimento do MCU, Tobey Maguire e Sam Raimi trabalharam juntos na trilogia original do Homem-Aranha, que fez um grande sucesso.

Hoje, Sam Raimi é o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), enquanto Tobey Maguire voltou como a sua versão de Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

Mas, como Sam Raimi se sentiu ao ver a versão de Homem-Aranha que ele ajudou a desenvolver de volta?

Em entrevista com o Hollywood Reporter, o diretor contou que se emocionou bastante assistindo Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

“Foi muito emocionante. Provavelmente me senti como o público. Foi tipo: ‘Aí está o meu velho amigo, o meu velho herói, que eu não vejo há 15 anos, ele está de volta.'”

Sam Raimi gostaria de fazer Homem-Aranha 4

Sam Raimi já expressou interesse em dirigir Homem-Aranha 4, com Tobey Maguire de volta como Peter Parker, mas o projeto não está em desenvolvimento.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

