Diretor se recusa a fazer Homem-Aranha 4 com Tom Holland

Os fãs de Tom Holland estão sedentos por um quarto filme do Homem-Aranha estrelado pelo astro do momento, mas o diretor Sam Raimi tem outros planos — e um bom motivo para isso.

“Eu amo o Homem-Aranha e eu amo Tom Holland no papel, mas se eu fizesse um filme do Homem-Aranha, provavelmente teria que ser com Tobey ou ele quebraria meu pescoço.”, contou em entrevista recente ao Los Angeles Times.

Raimi aproveitou a entrevista para elogiar o mais recente projeto da franquia, que trouxa a união do “trio de Miranhas”, sob direção de Jon Watts:

“Eu amei Sem Volta Para Casa. Achei que foi uma viagem emocionante para o público. A multidão com quem eu estava era cheia de ooh e de ahh, e [o filme] tinha um grande coração. Foi ótimo ver meus velhos amigos novamente.”

No entanto, desde o lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, além do quarto filme com Tom Holland para o MCU, os fãs do Herói da Vizinhança voltaram a pedir com forças novas sequências das sagas estreladas por Tobey Maguire, sob direção de Sam Raimi, e por Andrew Garfield, dirigida por Mark Webb.

Nada foi confirmado até o momento: “Atualmente, não tenho planos de fazer o Homem-Aranha 4. E eles são tão bem-sucedidos com a nova série do Homem-Aranha que não sei se isso é vai acontecer ou não. Eu não insisti nisso”, comentou Sam Raimi em evento passado.

Mas a esperança dos fãs é a última que morre, e os pedidos continuam nas redes sociais.