Diretor tentou “não fazer o que os adultos dizem” em Thor 4

Em entrevista com o Wired, o diretor Taika Waititi comentou sobre a sua abordagem para Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

O cineasta destacou o seu interesse em subverter as expectativas do público, entregando algo que as pessoas não estão esperando.

O diretor disse que, criativamente, é muito fácil que o trabalho se torne chato quando você precisa fazer algo de uma determinada maneira.

“É importante que seja interessante para mim. Não gosto de fazer o que as pessoas querem que eu faça. Ou o que as pessoas esperam que eu faça.”

“Eu literalmente tento não fazer o que os adultos dizem. Já me senti desanimado para acordar e começar a escrever.”

“Uma grande parte do meu trabalho, no momento, está associada a prazos e a entregar algo que as pessoas querem de mim.”

“Começa a parecer que você está simplesmente parado no trânsito, esperando para ir trabalhar”, disse Taika Waititi.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.