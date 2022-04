Diretores de Aquaman e Shazam farão filme de terror para a Netflix

De acordo com o Deadline, os diretores James Wan (Aquaman) e David F. Sandberg (Shazam!) estão trabalhando em um novo filme de terror para a Netflix.

O projeto se chama Below e, por enquanto, ainda não existem detalhes sobre a história. O roteiro é desenvolvido por Greg Weidman e Geoff Tock.

David F. Sandberg será o responsável pela direção, enquanto James Wan será um dos produtores de Below.

Nova parceria de James Wan e David F. Sandberg

Esta não será a primeira parceria dos diretores. Eles também trabalharam juntos em Quando as Luzes se Apagam e Annabelle 2: A Criação do Mal.

James Wan e David F. Sandberg são, hoje, diretores de destaque na DC. O primeiro trabalhou em Aquaman e retorna em Aquaman and the Lost Kingdom, enquanto o segundo trabalhou em Shazam! e volta em Shazam! Fury of the Gods.

Aquaman and the Lost Kingdom estreia em 17 de março de 2023, enquanto Shazam! Fury of the Gods chega aos cinemas em 29 de dezembro.

Por enquanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para Below, da Netflix.