Diretores de Batgirl esperam que filme seja lançado um dia

Os diretores de Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah, esperam que o filme cancelado possa ser lançado algum dia pela Warner Bros.

A decisão do descarte do projeto rendeu discussões, com o estúdio sendo alvo de críticas por parte de fãs. Mesmo com os esforços de tentarem recuperar o filme, os cineastas não conseguiram.

Continua depois da publicidade

Mesmo assim, os diretores tentam manter a esperança de que algum dia o filme possa ser lançado de alguma forma. Eles ainda comentam que haveria muito trabalho a ser terminado, pois não há efeitos visuais prontos (via ScreenRant).

“Batgirl não pode ser lançado em seu estado atual. Antes de ser lançado um dia, ainda haveria muito trabalho a fazer. Assim como o Snyder Cut. Não há efeitos visuais, ainda tivemos que filmar algumas cenas”, disse El Arbi.

“Então, se Warner Bros. Discovery quisesse que lançássemos o filme Batgirl, eles precisariam nos dar os meios para fazê-lo, para terminá-lo adequadamente com nossa visão. Nós apenas esperamos que um dia o filme seja lançado, para o elenco e equipe”, concluiu o cineasta.

Leslie Grace como Barbara Gordon em Batgirl.

Warner bloqueou acesso ao servidor

Em entrevista recente, Fallah comentou sobre o descarte do projeto, e que tentou recuperar algumas cenas. No entanto, quando ele entrou no servidor para tentar recuperar, não havia mais nada do filme (via The Direct).

“Não temos nada. Adil [El Arbi] me ligou e disse: ‘Vá em frente! Atire em tudo no seu telefone!’ Eu entrei no servidor… Tudo se foi”, comentou o cineasta.

Fallah chegou a comentar que nem mesmo as cenas que gravaram com Michael Keaton como Batman puderam ser salvas.

Mesmo cancelado, o estúdio pretende voltar a trabalhar com grande parte do elenco e equipe criativa, e quer que Grace continue no papel.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.