Diretores de Batgirl falam das diferenças entre Marvel e na DC

Adil El Arbi e Bilall Fallah são a dupla responsável pela direção do novo projeto da DC, Batgirl, o filme conta com Leslie Grace no papel da heroína, os diretores trabalharam no seriado da Ms.Marvel do MCU, e relataram sobre a diferença entre às duas empresas.

No seriado da Marvel a alegria e irreverência, eram a base da direção da dupla, mas no projeto da DC, existe a necessidade um tom mais sério para a bordar os personagens, eles disseram ao Collider: “Mas é claro que há uma grande diferença no sentido de que a Ms. Marvel é uma adolescente, em um mundo colorido, enquanto Batgirl é uma mulher adulta. Ela tem um emprego e está em Gotham City. É mais escuro. É Batman, O Chefão. Esses mundos são diferentes, mas é muito interessante ver como elas se tornam super-heróinas.”

Os diretores também comentam sobre como às duas produções mesmo com diferenças, proporcionaram aprendizado na hora de conceber as personagens em live-action: “Se você falar sobre nossa experiência com ‘Ms. Marvel’, é uma história de origem da mesma forma que ‘Batgirl’ é uma história de origem. É ver aquela jornada de alguém que não é totalmente um super-herói se tornando um super-herói. Dessa forma, tivemos muita experiência com ‘Ms. Marvel’ que continuamos neste projeto (Batgirl)”

Batgirl atualmente em produção não muitas informações, e novos detalhes da trama estão sob sigilo, o lançamento do filme está sendo uma grande dúvida para os fãs.

