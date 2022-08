Diretores de Batgirl revelam se fariam outro filme na DC

Após o cancelamento chocante de Batgirl, os diretores do filme revelaram se fariam outro filme para a DC.

Adil El Arbi e Bilall Fallah, também conhecidos por Ms. Marvel, tiveram seu trabalho interrompido pela Warner Bros. no início de agosto.

Em recente entrevista, os cineastas comentaram que mesmo após o descarte chocante, voltariam para a DC, caso fossem chamados novamente (via MovieWeb).

“Se Deus quiser, como eles dizem, nós cruzamos os dedos. Se eles nos chamarem, estaremos lá”, comentaram os diretores.

O filme está tendo suas últimas exibições recentemente, para que a Warner Bros. Discovery deixe o projeto engavetado completamente.

Batgirl seria primeiro filme da heroína em live-action.

Warner bloqueou acesso ao servidor

Em entrevista recente, Fallah comentou sobre o descarte do projeto, e que tentou recuperar algumas cenas. No entanto, quando ele entrou no servidor para tentar recuperar, não havia mais nada do filme (via The Direct).

“Não temos nada. Adil [El Arbi] me ligou e disse: ‘Vá em frente! Atire em tudo no seu telefone!’ Eu entrei no servidor… Tudo se foi”, comentou o cineasta.

Fallah chegou a comentar que nem mesmo as cenas que gravaram com Michael Keaton como Batman puderam ser salvas.

Mesmo cancelado, o estúdio pretende voltar a trabalhar com grande parte do elenco e equipe criativa, e quer que Grace continue no papel.

