Diretores de He-Man na Netflix têm notícia desanimadora sobre o filme

Os diretores Adam e Aaron Nee trouxeram uma atualização sobre o vindouro filme em live-action de He-Man (Mestres do Universo) na Netflix.

A dupla conversou com o ScreenRant e disseram que as filmagens do longa-metragem começarão apenas em 2023.

Os dois acabaram de gravar Cidade Perdida, com Sandra Bullock e Channing Tatum, e precisam de tempo para se prepararem.

‎”Está indo muito bem, vai ser no próximo ano. Até sair de Cidade Perdida estava muito apertado, é um filme muito grande, que precisa de tempo real de preparação. Então, estamos trabalhando nisso agora e trabalhando para que comece as filmagens na próxima primavera”, disse Adam Nee, referindo-se à primavera no hemisfério norte, é claro.

Filme de He-Man na Netflix

A adaptação em live-action de Mestres do Universo inicialmente pertencia à Sony. O estúdio teve alguns problemas com o desenvolvimento do projeto, vendendo os direitos para a Netflix.

A Netflix, vale lembrar, lançou algumas séries animadas do He-Man recentemente. Isso pode ter servido para preparar o palco para a adaptação em live-action pela gigante do streaming.

Além de Kyle Allen, outros nomes devem ser anunciados no elenco em breve. Os fãs têm curiosidade para saber quem será escalado como Esqueleto.

Ainda não há previsão de lançamento para a nova adaptação em live-action de Mestres do Universo, com Kyle Allen como He-Man, da Netflix. Enquanto isso, a plataforma tem animações do personagem disponíveis.